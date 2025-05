POL-OG: Rastatt, Niederbühl - Rasante Verfolgungsfahrt

Baden-Baden (ots) - Nach dem schweren Unfall am Mittwochnachmittag, den 30. April, auf der K9608 ist der 84-jährige Fahrradfahrer, der mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde, am vergangenen Samstag im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. /ph Pressemitteilung vom 02.05.2025, 11:10 Uhr Baden-Baden - Trotz Stoppschild gefahren Am ...

