Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl eines E-Bikes

Schmalkalden (ots)

Ein bislang unbekannter Täter entwendete bereits am 25.09.2025 in der Zeit von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr ein E-Bike der Marke "KTM", welches auf einem Hinterhof in der Straße Salzbrücke in Schmalkalden abgestellt war. Das Fahrrad war zusätzlich gegen eine unbefugte Wegnahme mittels eines Fahradschlosses gesichert. Das Rad hat einen Neuwert von ca. 4.200 Euro. Zeugen die Hinweise zum Täter oder zum Verbleib des Fahrrades geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 03693 591-0 unter Angabe des Aktenzeichens 0251917/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen.

