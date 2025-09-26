LPI-SHL: In Leitplanke gekracht
Motzlar (ots)
Ein 19-jähriger Autofahrer verlor in der Nacht zu Freitag (26.09.2025) auf der Straße zwischen Günthers und Motzlar die Kontrolle über seinen Pkw. Der Mann krachte mehrfach in die Leitplanke, wodurch er sich Verletzungen zuzog. Der Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Am Auto entstand Totalschaden. Feuerwehr und Abschleppdienst waren im Einsatz.
