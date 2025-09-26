PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: In Leitplanke gekracht

Motzlar (ots)

Ein 19-jähriger Autofahrer verlor in der Nacht zu Freitag (26.09.2025) auf der Straße zwischen Günthers und Motzlar die Kontrolle über seinen Pkw. Der Mann krachte mehrfach in die Leitplanke, wodurch er sich Verletzungen zuzog. Der Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Am Auto entstand Totalschaden. Feuerwehr und Abschleppdienst waren im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

  • 26.09.2025 – 11:42

    LPI-SHL: Unfallflucht nach Spiegelklatscher

    Wasungen (ots) - Ein Autofahrer fuhr bereits am 14.09.2025 gegen 17:45 Uhr auf der Straße "Untertor" in Wasungen aus Richtung Schwallungen kommend, als ihm in einer Kurve nahe des Ortsausgangsschildes der bislang unbekannte Fahrzeugführer eines weißen Wohnmobils auf seiner Fahrspur entgegen kam. Die Außenspiegel beider Fahrzeuge stießen zusammen, wodurch Sachschaden entstand. Ohne anzuhalten, setzte der Verursacher ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 11:36

    LPI-SHL: Vortest: positiv!

    Schmalkalden (ots) - Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen kontrollierten Donnerstagvormittag einen 40-jährigen Autofahrer in der Renthofstraße in Schmalkalden. Ein mit dem Mann durchgeführter Drogenvortest verlief positiv, weshalb eine Blutentnahme folgte. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Polizisten bearbeiten jetzt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Anne-Kathrin ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 11:31

    LPI-SHL: Einbruch ins Vereinsheim

    Meiningen (ots) - In der Zeit von Mittwochabend, 21:25 Uhr, bis Donnerstagmorgen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Vereinsheim im Maßfelder Weg in Meiningen. Sie öffneten mit Gewalt im Inneren mehrere Türen und durchwühlten die Räumlichkeiten. Die Unbekannten entwendeten mehrere hundert Euro Bargeld, eine Geldkarte und eine JBL Musikbox im Wert von ca. 450 Euro. Der verursachte Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Die ...

    mehr
