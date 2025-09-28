LPI-SHL: Frontalzusammenstoß im Kreuzungsbereich
Suhl (ots)
Am 26.09.2025 gegen 07:42 Uhr geriet eine 78-jährige Fahrzeugführerin am Wallrabser Kreuz in Hildburghausen aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem Fahrzeug einer 39-jährigen Fahrzeugführerin. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die 78-jährige Frau wurde infolge der Kollision verletzt und zur weiteren Versorgung in das Klinikum Hildburghausen verbracht.
