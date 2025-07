Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250717.1 Horst (Holstein): Große Polizeikontrolle auf dem Rastplatz Steinburg

Horst (Holstein) (ots)

Gestern Nachmittag führten Einsatzkräfte von Landespolizei, Bundespolizei und Zoll auf dem Rastplatz Steinburg an der A23 eine großangelegte Kontrollaktion durch. Dabei stellten sie zahlreiche Verstöße fest und nahmen einen international gesuchten Mann fest.

Unter der Leitung des Polizeibezirksreviers Heide und der Auswertestelle Schleusung, Menschenhandel & illegale Beschäftigung des Landeskriminalamtes kontrollierten 40 Beamtinnen und Beamte der Polizeidirektionen Itzehoe und Bad Segeberg, der Bundespolizei und des Zolls zwischen 12:00 Uhr und 18:00 Uhr Reisende auf der A23 in Fahrtrichtung Hamburg. Mit Unterstützung der Autobahnmeisterei leiteten sie den gesamten Verkehr über den Rastplatz Steinburg. Dabei kam es zeitweise zu leichten Verkehrsbehinderungen und stockendem Verkehr auf der Autobahn.

Die Kontrollkräfte registrierten eine Vielzahl an Verstößen - darunter fehlende Führerscheine oder Fahrzeugpapiere, abgelaufene oder nicht mitgeführte Erste-Hilfe-Materialien sowie sechs Fahrzeuge ohne gültige Zulassung. In einem Fall bestand kein Versicherungsschutz gemäß Pflichtversicherungsgesetz. Drei Fahrzeuge wiesen erhebliche Mängel an der Bereifung auf. Bei neun LKW und drei PKW stellten die Beamten Verstöße gegen die Vorschriften zur Ladungssicherung fest.

In sechs Fällen veranlasste die Polizei die Entnahme von Blutproben, da der Verdacht auf Fahrten unter Betäubungsmitteleinfluss besteht. Ein 22-jähriger rumänischer Staatsangehöriger führte sein Fahrzeug, ohne im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Gegen ihn leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ein.

Ein 42-jähriger Mann aus Aserbaidschan legte bei der Kontrolle gefälschte Ausweisdokumente sowie einen gefälschten Führerschein vor. Darüber hinaus besteht der Verdacht eines unerlaubten Aufenthalts. Auch bei zwei ägyptischen Staatsangehörigen im Alter von 22 und 28 Jahren sowie einem indischen Mann, dessen Identität derzeit noch nicht abschließend geklärt ist, prüft die Polizei aufenthaltsrechtliche Verstöße.

Darüber hinaus stellten die Einsatzkräfte zwölf Verstöße gegen das Fahrpersonalgesetz fest und leiteten zehn Verfahren wegen des Verdachts illegaler Beschäftigung ein. In vier Fällen ermitteln die Behörden wegen des Verdachts des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt.

Im Rahmen der Kontrolle nahmen die Beamten außerdem einen 41-jährigen bulgarischen Staatsangehörigen fest. Gegen ihn liegt ein internationaler Haftbefehl vor. Die griechischen Behörden verurteilten ihn zu einer Haftstrafe von achteinhalb Jahren. Der Mann kam zur weiteren Bearbeitung in Polizeigewahrsam.

Die Polizeidirektion Itzehoe wird auch in Zukunft gleichartige Kontrollen durchführen.

Björn Gustke

