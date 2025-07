Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250716.1 Brokdorf: LKW mit Gefahrgut auf Bankette abgedrängt - Ermittlungen wegen Unfallflucht

Brokdorf (ots)

Gestern Abend geriet ein mit Gefahrgut beladener Sattelzug nach einer Begegnung mit einem Wohnmobil bei Brokdorf auf eine Bankette und drohte umzukippen. Zur Bergung des Fahrzeuggespanns war die Straße bis in die Nacht voll gesperrt. Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Hinweise.

Gegen 18:40 Uhr befuhr ein grau-weißes Wohnmobil der Marke Mercedes-Benz die Straße Siethwende (K42) aus Brokdorf kommend in Fahrtrichtung St. Margarethen. Zur gleichen Zeit näherte sich aus entgegengesetzter Richtung ein 27-jähriger Mann mit seinem Sattelzug, bestehend aus Zugmaschine und Tankanhänger, beladen mit Gefahrgut der UN-Nummer 99-3257.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich der Fahrer des Wohnmobils offenbar nicht an das Rechtsfahrgebot, woraufhin der LKW-Fahrer nach rechts auf die Bankette auswich. Dabei geriet das Gespann von der Fahrbahn ab und kam in Schräglage zum Stehen. Aufgrund des seitlichen Gefälles drohte das Fahrzeug umzukippen.

Die freiwilligen Feuerwehren Brokdorf und St. Margarethen sicherten das Gespann mit Drahtseilen und verhinderten so ein Umkippen. Die Bergung und das Umladen des Gefahrguts dauerten bis 23:50 Uhr an. In dieser Zeit blieb die Straße Siethwende voll gesperrt. An der Bankette entstand ein etwa 45 Meter langer Flurschaden. Der Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt, am Fahrzeug selbst zeigte sich kein sichtbarer Schaden.

Das Wohnmobil setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Ob der Fahrer den Vorfall bemerkte, ist unklar. Die Polizei Wilster ermittelt wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeistation Wilster unter der Telefonnummer 04823 92270 oder per Mail an Wilster.PSt@polizei.landsh.de entgegen.

