Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250228-3: Vier Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Kerpen (ots)

Gefahrensituation Ein- und Abbiegen

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend (27. Februar) in Kerpen sind drei Verkehrsteilnehmende (m19, m45, w16) leicht sowie ein Autofahrer (69) schwer verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und brachten sie in Krankenhäuser.

Laut ersten Erkenntnissen war der 19-Jährige mit seinem Auto gegen 23 Uhr auf der Bundesstraße (B) 264 in Richtung Blatzheim unterwegs. Ein Fordfahrer soll auf der B 264 von Blatzheim nach Türnich gefahren sein und plötzlich nach links auf die K17 in Richtung Manheim abgebogen. Dabei stieß der 69-Jährige mit seinem Fahrzeug gegen den Seat des 19-Jährigen. Zeitgleich habe der 45-Jährige mit zwei Mitfahrerinnen (16) verkehrsbedingt am Einmündungsbereich auf der Kreisstraße (K) 17 gewartet. Durch die Wucht des Aufpralls soll der Ibiza gegen den an der Einmündung stehenden Kuga geprallt sein.

Alarmierte Polizisten sperrten die Unfallstelle weiträumig bis 1.30 Uhr (28. Februar) ab. Die Beamten nahmen den Verkehrsunfall auf und stellten dabei auch eine Dashcam sicher. Mitarbeiter eines Transportunternehmens schleppten die beschädigten Autos ab. Die weiteren Ermittlungen haben die Beamten des Verkehrskommissariats übernommen. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell