Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vandalismus in der Bernhardstraße in Meiningen

Meiningen (ots)

In der Nacht vom 26.09. auf den 27.09.2025 wurden in der Bernhardstraße in Meiningen vor dem Meininger Staatstheater sowie den angrenzenden Kammerspielen zwei Verkehrsschilder beschädigt. Der oder die unbekannten Täter bogen die Rohrpfosten, an welchen die Schilder befestigt waren um, sodass der Austausch erforderlich ist. Der entstandene Schaden beträgt ca. 300 Euro. Wer sachdienliche Hinweise zur Tat oder den bis dato unbekannten Tätern geben kann wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und unter Benennung des Aktenzeichens 0252769/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

