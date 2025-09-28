LPI-SHL: Angeeckt und abgehaun
Suhl (ots)
Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Würzburger Straße wurde ein geparkter weißer Pkw Skoda, vermutlich beim Ausparken, hinten links beschädigt. Dem Besitzer entstand ein Schaden von ca. 1200 Euro. Das Fahrzeug war am 26.09.2025 gegen 08.45 Uhr geparkt.
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell