Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall

Zella-Mehlis (ots)

An der Einmündung Bahnhofstraße/Talstraße ereignete sich am 27.09.2025 gegen 10.20 Uhr ein Verkehrsunfall, bei welchem ein Schaden von ca. 12000 Euro entstand. Ein 65jähriger Skoda-Fahrer beabsichtigte, bei Lichtzeichen Grün nach links in die Talstraße abzubiegen. Eine aus Richtung Oberhof kommende 65jährige VW-Fahrerin missachtete das für ihre Fahrtrichtung geltende Rotzeichen der Ampel und es kam zum Zusammenstoß. Beide Beteiligten blieben unverletzt und konnten mit den stark beschädigten Fahrzeugen ihre Fahrt fortsetzen.

