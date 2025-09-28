LPI-SHL: Verkehrsunfall
Zella-Mehlis (ots)
An der Einmündung Bahnhofstraße/Talstraße ereignete sich am 27.09.2025 gegen 10.20 Uhr ein Verkehrsunfall, bei welchem ein Schaden von ca. 12000 Euro entstand. Ein 65jähriger Skoda-Fahrer beabsichtigte, bei Lichtzeichen Grün nach links in die Talstraße abzubiegen. Eine aus Richtung Oberhof kommende 65jährige VW-Fahrerin missachtete das für ihre Fahrtrichtung geltende Rotzeichen der Ampel und es kam zum Zusammenstoß. Beide Beteiligten blieben unverletzt und konnten mit den stark beschädigten Fahrzeugen ihre Fahrt fortsetzen.
