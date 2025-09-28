PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Moped geklaut

Steinbach-Hallenberg (ots)

In der Nacht vom 26. zum 27.09.2025 wurde aus dem Hauseingang eines Mehrfamilienhauses in der dortigen Lindenstraße eine Kleinkraftrad Simson in der Farbe schwarz entwendet. Diese hatte einen Wert von ca. 4000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 28.09.2025 – 13:20

    LPI-SHL: Geldbörse geklaut

    Suhl (ots) - In einem Discountermarkt in der Würzburger Straße entwendeten am 26.09.2025 zwischen 09.30 und 10.00 Uhr unbekannte Täter die Geldbörse einer 79-jährigen. Neben persönlichen Dokumenten befanden sich auch verschiedene Zahlungsmittel in dieser. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Inspektionsdienst Suhl Telefon: 03681 369 0 E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 28.09.2025 – 13:20

    LPI-SHL: Angeeckt und abgehaun

    Suhl (ots) - Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Würzburger Straße wurde ein geparkter weißer Pkw Skoda, vermutlich beim Ausparken, hinten links beschädigt. Dem Besitzer entstand ein Schaden von ca. 1200 Euro. Das Fahrzeug war am 26.09.2025 gegen 08.45 Uhr geparkt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Inspektionsdienst Suhl Telefon: 03681 369 0 E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 28.09.2025 – 13:20

    LPI-SHL: Trunkenheitsfahrt

    Suhl (ots) - Am 27.09.2025 wurde gegen 23.30 Uhr ein 35jähriger in der Meininger Straße festgestellt, welcher seinen BMW unter Alkoholeinfluss führte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,67 Promille. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Inspektionsdienst Suhl Telefon: 03681 369 0 E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren