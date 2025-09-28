LPI-SHL: Moped geklaut
Steinbach-Hallenberg (ots)
In der Nacht vom 26. zum 27.09.2025 wurde aus dem Hauseingang eines Mehrfamilienhauses in der dortigen Lindenstraße eine Kleinkraftrad Simson in der Farbe schwarz entwendet. Diese hatte einen Wert von ca. 4000 Euro.
