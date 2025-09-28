LPI-SHL: Moped geklaut

Suhl (ots) - In einem Discountermarkt in der Würzburger Straße entwendeten am 26.09.2025 zwischen 09.30 und 10.00 Uhr unbekannte Täter die Geldbörse einer 79-jährigen. Neben persönlichen Dokumenten befanden sich auch verschiedene Zahlungsmittel in dieser. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Inspektionsdienst Suhl Telefon: 03681 369 0 E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de ...

mehr