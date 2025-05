Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe-Asemissen. Einbruchsversuch in Firmengebäude.

Lippe (ots)

In der Industriestraße versuchten bislang Unbekannte am frühen Donnerstagmorgen (29.05.2025) gegen 4.15 Uhr in die Räumlichkeiten einer Baufirma einzubrechen. Sie zerstörten eine Fensterscheibe, gelangten jedoch nicht in das Gebäude, sondern brachen ihren Einbruchsversuch ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Bei den Einbrechern soll es sich um zwei Männer gehandelt haben, die helle Skimasken und helle Hosen trugen sowie dunkle Bauhandschuhe. Das Kriminalkommissariat 2 bittet unter (05231) 6090 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell