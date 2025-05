Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Junge Ladendiebinnen gestoppt.

Lippe (ots)

Zwei junge Ladendiebinnen entwendeten am Mittwochabend (28.05.2025) gegen 18.15 Uhr zwei Wodkaflaschen aus dem Rewe-Supermarkt am Hasselter Platz. Ihre Tat wurde von einem Ladendetektiv beobachtet, der die beiden Mädchen anschließend ansprach. Eine der Täterinnen flüchtete zunächst. Die 13-Jährige konnte jedoch im Nahbereich von Polizisten gestoppt werden. Die zweite Diebin wurde am Ausgang des Marktes vom Ladendetektiv und weiteren Zeugen festgehalten. Die 14-Jährige schlug und trat wild um sich und versuchte andere zu beißen. Einsatzkräfte brachten beide Mädchen auf die Polizeiwache. Während die 13-Jährige an ihre Erziehungsberechtigten übergeben wurde, wurde die psychisch kranke und bereits polizeibekannte 14-Jährige in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell