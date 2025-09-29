PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Garage aufgebrochen

Suhl (ots)

Ein bislang unbekannter Täter brach in der Zeit vom 31.03.2025 bis Sonntagabend in eine Garage in einem Garagenkomplex in der Straße "Am Schwarzen Wasser" in Suhl ein. Anschließend entwendete er ein oranges Pocketbike der Marke "Explorer" sowie einen Werkzeugwagen samt Inhalt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0253459/2025 bei der Polizei in Suhl zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 28.09.2025 – 13:20

    LPI-SHL: Spiegel abgefahren

    Zella-Mehlis (ots) - In der Rodebachstraße wurde am 27.09.2025 in der Zeit von 07.30 bis 15.00 Uhr der linke Seitenspiegel eines geparkten weißen VW Up beschädigt bzw. abgefahren. Der Schaden beträgt ca. 200 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Inspektionsdienst Suhl Telefon: 03681 369 0 E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 28.09.2025 – 13:20

    LPI-SHL: Verkehrsunfall

    Zella-Mehlis (ots) - An der Einmündung Bahnhofstraße/Talstraße ereignete sich am 27.09.2025 gegen 10.20 Uhr ein Verkehrsunfall, bei welchem ein Schaden von ca. 12000 Euro entstand. Ein 65jähriger Skoda-Fahrer beabsichtigte, bei Lichtzeichen Grün nach links in die Talstraße abzubiegen. Eine aus Richtung Oberhof kommende 65jährige VW-Fahrerin missachtete das für ihre Fahrtrichtung geltende Rotzeichen der Ampel und es kam zum Zusammenstoß. Beide Beteiligten blieben ...

    mehr
  • 28.09.2025 – 13:20

    LPI-SHL: Moped geklaut

    Steinbach-Hallenberg (ots) - In der Nacht vom 26. zum 27.09.2025 wurde aus dem Hauseingang eines Mehrfamilienhauses in der dortigen Lindenstraße eine Kleinkraftrad Simson in der Farbe schwarz entwendet. Diese hatte einen Wert von ca. 4000 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Inspektionsdienst Suhl Telefon: 03681 369 0 E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren