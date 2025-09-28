Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde
FW-RD: Heuballenbrand am späten Abend in Remmels (Kreis Rendsburg-Eckernförde)
Rendsburg (ots)
Am Samstag, 27.09.2025, gegen 21:00 Uhr, wurden die Feuerwehren Remmels, Hohenwestedt und Nienborstel zu einem Feuer in die Dorfstraße in Remmels gerufen.
Auf einem landwirtschaftlichen Betrieb brannten unter einem Dach ca. 60 Heuballen. Die Ballen wurden mit einem Radlader zum Ablöschen zügig ins Freie gebracht. Der Schaden konnte somit gering gehalten werden. Verletzt wurde niemand. Eingesetzt waren ca. 70 Einsatzkräfte. Über die Entstehung des Brandes kann keine Angabe gemacht werden.
