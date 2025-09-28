PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: Heuballenbrand am späten Abend in Remmels (Kreis Rendsburg-Eckernförde)

Rendsburg (ots)

Am Samstag, 27.09.2025, gegen 21:00 Uhr, wurden die Feuerwehren Remmels, Hohenwestedt und Nienborstel zu einem Feuer in die Dorfstraße in Remmels gerufen.

Auf einem landwirtschaftlichen Betrieb brannten unter einem Dach ca. 60 Heuballen. Die Ballen wurden mit einem Radlader zum Ablöschen zügig ins Freie gebracht. Der Schaden konnte somit gering gehalten werden. Verletzt wurde niemand. Eingesetzt waren ca. 70 Einsatzkräfte. Über die Entstehung des Brandes kann keine Angabe gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde
Ingo Hüttmann
Mobil: 0172 419 35 48
E-Mail: huettmann@kfv-rdeck.de

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde, übermittelt durch news aktuell

