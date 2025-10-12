LPI-J: Pkw entwendet

Weimar (ots) - Unbekannte Täter gelangten am Samstagnachmittag auf das Gelände einer Schule in der Straße "Hinter dem Bahnhof". Dort warfen sie zwei Blumenkübel und eine Mülltonne gegen eine Brandschutztür, woraufhin die Tür beschädigt wurde. Die Blumenkübel gingen ebenfalls zu Bruch. Es entstand Sachschaden an Tür und den Blumenkübeln in Höhe von 1200 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: ...

mehr