LPI-J: Pkw entwendet
Jena (ots)
Unbekannte Täter gelangten in der Nacht zu Samstag widerrechtlich auf ein Grundstück in der Berkaer Straße und entwendeten einen Pkw Mercedes, welcher unter einem Carport geparkt war. Der Wert des Pkw beträgt 3000 Euro.
