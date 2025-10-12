Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Versuchter Firmeneinbruch

Zöllnitz (ots)

Eine böse Überraschung erlebten die Mitarbeiter eines Fahrzeugteiledienstes in Zöllnitz am Freitagmorgen. Als sie gegen 06:30 Uhr ihre Räumlichkeiten aufschlossen, bemerkten sie eine Vielzahl an Hebelspuren an der Eingangstür. Glücklicherweise vermochten die Langfinger es nicht die massive Tür aufzubrechen und mussten ohne Beute fliehen. Da sich das angegriffene Objekt in unmittelbarer Nähe zur Landstraße zwischen Jena und Stadtroda befindet, könnten Fahrzeugführer relevante Wahrnehmungen in der Tatnacht gemacht haben, die unter der Telefonnummer 0361574356210 gemeldet werden können.

