Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Betrunkene Rollerfahrer

Kahla (ots)

Im Rahmen einer Streifenfahrt durch Kahla fiel den Beamten am Freitagabend ein Elektroroller auf, der nicht nur entgegen einer Einbahnstraße fuhr, sondern auch noch doppelt besetzt war. Das Gefährt wurde gestoppt und die beiden jungen Männer einer Kontrolle unterzogen. Schnell wurde klar, dass sie sich besser nicht mehr auf den Roller gestellt hätten, da die Beiden Alkoholwerte von 0,7 und 1,4 Promille pusteten. Zudem hielten sich beide Männer gemeinsam an der Lenkstange des Rollers fest und gelten somit jeweils als Fahrzeugführer. Die Männer müssen sich somit in Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren verantworten.

