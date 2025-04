POL-PPTR: Jägerstände beschädigt

Trier (ots) - In der Nacht von Montag, 7. April, auf Dienstag, 8. April, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu zwei Auto in der Straße Am Herrenweiher. In beiden Fällen konnten keine Aufbruchspuren festgestellt werden. Zwischen 23 und 10 Uhr entwendeten der oder die Täter aus einem Mercedes-Benz Marco Polo (Camper mit Aufstelldach) einen Rucksack, Decken und eine blaue Sporttasche. Zwischen 18:30 und 11 Uhr ...

