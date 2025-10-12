PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der LPI Jena vom 12.10.2025

Jena (ots)

Rettungskräfte angegriffen

Am Samstagabend dem 11.10.2025 gegen 18:40 Uhr kam es in der Otto- gerd-Mühlmann-Straße 27, in Jena, zu einem Rettungseinsatz. Auf Grund des psychischen Ausnahmezustandes eines 24-jährigen Mannes waren Rettungskräfte zum Einsatzort gerufen worden. Während der Behandlung wurde der Patient, gegenüber den Rettungskräften zunehmend aggressiver. Deshalb wurde die Polizei zur Unterstützung gerufen. Die Tätlichkeiten des Patienten gipfelten in Angriffen auf die vor Ort befindlichen Rettungskräfte. Der Täter schlug und trat nach den Sanitätern und versuchte die Notärztin am Hals zu würgen. Diesem konnten sich die Helfer nur mit körperlicher Gewalt erwehren. Der Tatverdächtige musste durch die eintreffenden Polizeibeamten gefesselt werden. Ein entsprechendes Strafverfahren bezüglich Körperverletzung und Angriffs auf Rettungskräfte wurde eröffnet. Die Ermittlungen dauern an.

Mit Messer bedroht

Mit der Straßenbahn der Linie 2 fuhren die vier Geschädigten Personen mittleren Alters gegen 21:45 Uhr am Samstagabend dem 11.10.25 aus dem Jenaer Zentrum nach Jena Winzerla. Bereits in der Straßenbahn wurde die Touristen von dem unbekannten Täter angesprochen und nach Feuer befragt. Dies wurde verneint. Nach dem Verlassen der Straßenbahn an der Endhaltestelle Jena Winzerla begab sich der Täter in Richtung einer vor Ort befindlichen Gaststätte und kehrte kurze Zeit später wieder zurück zur Personengruppe, welche sich weiter zu Fuß in Richtung ihres Hotels bewegte. Nun beleidigte und bedrohnte der unbekannte Mann die Personen sehr aggressiv. Dabei solle dieser nun ein Messer und einen Fleischklopfer bei sich getragen haben. Zum Sachverhalt bittet die Polizei Jena um Ihre Hilfe. Kann jemand Hinweise zum Sachverhalt oder dem Täter geben? Der Täter wird als: männlich, schwarze Jacke, mittellange schwarzes lockiges Haar, blaue Jeans, 3-Tagebart, 165-175cm, schlank, slawische Sprache beschrieben. Hinweise bitte an die Polizei Jena unter Tel.: 03641/81-0

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Inspektionsdienst Jena
Telefon: 03641 811123
E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

  • 12.10.2025 – 09:53

    LPI-J: Bekifft im Krankenfahrstuhl

    Hermsdorf (ots) - Eine nicht ganz alltägliche Fahrzeugkontrolle führten Kollegen der PI Saale-Holzland am Samstagabend in Hermsdorf durch. Die Kollegen stoppten einen versicherungspflichtigen Krankenfahrstuhl und mussten einige Kuriositäten feststellen. Zunächst konnte der 41-jährige Fahrzeugführer, der zudem gut zu Fuß war, keinen Führerschein vorweisen, obwohl dies für ein derartiges Fahrzeug Pflicht ist. Auch waren die Versicherungskennzeichen nicht auf das ...

  • 12.10.2025 – 09:52

    LPI-J: Betrunkene Rollerfahrer

    Kahla (ots) - Im Rahmen einer Streifenfahrt durch Kahla fiel den Beamten am Freitagabend ein Elektroroller auf, der nicht nur entgegen einer Einbahnstraße fuhr, sondern auch noch doppelt besetzt war. Das Gefährt wurde gestoppt und die beiden jungen Männer einer Kontrolle unterzogen. Schnell wurde klar, dass sie sich besser nicht mehr auf den Roller gestellt hätten, da die Beiden Alkoholwerte von 0,7 und 1,4 Promille pusteten. Zudem hielten sich beide Männer gemeinsam an ...

  • 12.10.2025 – 09:50

    LPI-J: Versuchter Firmeneinbruch

    Zöllnitz (ots) - Eine böse Überraschung erlebten die Mitarbeiter eines Fahrzeugteiledienstes in Zöllnitz am Freitagmorgen. Als sie gegen 06:30 Uhr ihre Räumlichkeiten aufschlossen, bemerkten sie eine Vielzahl an Hebelspuren an der Eingangstür. Glücklicherweise vermochten die Langfinger es nicht die massive Tür aufzubrechen und mussten ohne Beute fliehen. Da sich das angegriffene Objekt in unmittelbarer Nähe zur Landstraße zwischen Jena und Stadtroda befindet, ...

