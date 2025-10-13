LPI-J: Waschbecken in Uni zerstört
Jena (ots)
Wie ein Zeuge am Sonntagvormittag feststellte, waren Unbekannte in einer öffentlichen Toilette der Universität in der Carl-Zeiss-Straße. Hier beschädigten diese zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag drei Waschbecken derart, dass diese nicht mehr gebrauchsfähig waren. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf gut 450,- Euro.
