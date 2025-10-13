Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Jackendiebstahl auf dem Spielplatz

Jena (ots)

Den Sonntagvormittag nutzte ein 32.Jähriger, um mit seinen Kindern auf einem Spielplatz in der Berthold-Brecht-Straße zu verweilen. Aufgrund der milden Witterung zog er seine Jacke aus und legte diese auf eine Bank. Dies nutzte ein Unbekannter aus und eignete sich die Jacke widerrechtlich an. Vor seinem Entfernen holte er jedoch noch den Haustürschlüssel heraus und legte diesen auf die Bank. Der unbekannte Langfinger kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 60 Jahre, blaue Jacke, Jeans, gestreifter Beutel, augenscheinlich "Flaschensammler". Das Stehlgut hat einen Wert von gut 100,- Euro. Hinweise zur Tat und dem Täter nimmt die Polizei Jena unter 03641 810 sowie per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de entgegen. Das Aktenzeichen lautet 265455/2025.

