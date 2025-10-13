LPI-J: Kennzeichen abgerissen und Verkehrsschilder umgeworfen
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Hermsdorf: Ein Zeuge meldete am Sonntagabend, dass die hintere Kennzeichentafel samt Halterung von seinem geparkten Pkw VW abgerissen wurde. Auch seien mehrere mobile Verkehrsschilder im Bereich der Erich-Weinert-Straße umgeworfen wurden. Zwar habe der Mitteiler eine Vermutung, diese konnte jedoch bisher nicht erhärtet werden. Ein bisher Unbekannter hatte die Tat vorab begangen. Das Kennzeichen indes wurde in einem nahegelegenen Gebüsch verbeult aufgefunden. Die Ermittlungen dauern an.
