LPI-J: Kennzeichen abgerissen und Verkehrsschilder umgeworfen

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Geisenhain: Mit seinem Moped gestürzt ist am Sonntagabend ein 15-Jähriger in der Ortslage Geisenhain. Der Jugendliche befuhr die Dorfstraße in Richtung Ortsausgang nach Wolfersdorf. Hier drehte er, nach eigenen Aussagen nach hinten um und kam so mit seinem Vorderrad gegen den Bordstein. Dadurch verlor er die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen ...

