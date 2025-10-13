PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebesgut gefunden

Weimar (ots)

Durch Streifenbeamte der Polizeiinspektion Weimar wurde ein 22-jähriger Mann kontrolliert. Dieser schob ein E-Scooter sowie ein E-Bike. An dem Scooter war ein Zettel angebracht. Bei einer weiteren Überprüfungen haben die Beamten festgestellt, dass der E-Scooter als gestohlen gemeldet war. Der Roller wurde sichergestellt. Das Fahrrad war nicht gestohlen. Der Mann muss sich nun strafrechtlich verantworten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

