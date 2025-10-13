LPI-J: Diebesgut gefunden
Weimar (ots)
Durch Streifenbeamte der Polizeiinspektion Weimar wurde ein 22-jähriger Mann kontrolliert. Dieser schob ein E-Scooter sowie ein E-Bike. An dem Scooter war ein Zettel angebracht. Bei einer weiteren Überprüfungen haben die Beamten festgestellt, dass der E-Scooter als gestohlen gemeldet war. Der Roller wurde sichergestellt. Das Fahrrad war nicht gestohlen. Der Mann muss sich nun strafrechtlich verantworten.
