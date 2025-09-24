Zollfahndungsamt Hannover

ZOLL-H: Zigaretten statt Handläufe/Zoll stellt 5,6 Millionen unversteuerte Zigaretten in Bremen sicher

Video-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Hannover (ots)

Rund 5,6 Millionen unversteuerte Zigaretten stellten Ermittler des Zollfahndungsamtes Hannover bereits am 27.08.2025 in Bremen sicher.

Die Ware war auf 16 Paletten verladen und in den Frachtpapieren als "Handläufe" deklariert. Tatsächlich befanden sich in den Kartons jedoch ausschließlich unversteuerte Zigaretten.

Die Lieferung war für Großbritannien bestimmt. Ein aufmerksamer Spediteur, der den Transport der Ware übernehmen sollte, schöpfte Verdacht und informierte die Zollbehörden. Die Ermittler stellten die Paletten in einem Bremer Lager sicher.

Nach ersten Berechnungen beläuft sich der durch die Schmuggelware verursachte Steuerschaden auf rund eine Million Euro.

"Wer den Verdacht hat, illegale Ware zu transportieren, sollte umgehend die zuständigen Zollbehörden oder die Polizei informieren," betonte Guido Mäke, Pressesprecher des Zollfahndungsamtes Hannover.

Das Zollfahndungsamt Hannover führt die weiteren Ermittlungen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Bremen.

Original-Content von: Zollfahndungsamt Hannover, übermittelt durch news aktuell