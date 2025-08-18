Zollfahndungsamt Hannover

ZOLL-H: - Illegale Einfuhr von 408 kg Cannabis aus Thailand verhindert - Zollhund Emma spürte das Marihuana zwischen einer Ladung Kokosnussschalen auf - Cannabis von mind. 1,2 Millionen Euro Schwarzmarktwert

Hannover (ots)

Bereits am 19.06.2025 entdeckte der Zoll bei einer Kontrolle in Bremen ca. 408 Kilogramm Cannabis und beschlagnahmte die illegale Fracht.

Das Hauptzollamt Bremen kontrollierte einen Seecontainer aus Thailand, der laut Zollunterlagen mit Kokosnussschalen beladen sein sollte. Der eingesetzte Zollhund Emma, ein zweijähriger Flat Coated Retriever,zeigte an den Kartons und den darin befindlichen Folienbeuteln großes Interesse. Nach Öffnen eines der Beutel kam das aufwendig in Originalverpackung eingeschweißte Cannabis zum Vorschein.

In insgesamt 560 Einzelverpackungen fanden die Zöllner zusammengerechnet eine Gesamtmenge von 408 kg Cannabis und stellten diese sicher.

Auf dem Schwarzmarkt hätte das Cannabis einen Verkaufswert von ca. 1,2 Millionen Euro erzielt.

"Der erfolgreiche Fund ist das Ergebnis unserer risikoorientierten Kontrollstrategie sowie der hervorragenden Zusammenarbeit zwischen den Kontrolleinheiten des Zolls und des Zollfahndungsdienstes, welcher die Ermittlungen nahtlos übernommen hat. Mit dieser Sicherstellung konnten wir einen bedeutenden Schlag in der Bekämpfung der organisierten Kriminalität herbeiführen. Dieser Erfolg zeigt einmal mehr, wie wirksam unser abgestimmtes Vorgehen im Kampf gegen den Drogenhandel ist", so der Leiter des Zollkriminalamtes, Dr. Tino Igelmann".

Der Fall wurde durch das Zollfahndungsamt Hannover übernommen, das im Auftrag der Staatsanwaltschaft Bremen die weiteren Ermittlungen führt.

Aus ermittlungstaktischen Gründen konnte erst jetzt über den Sachverhalt berichtet werden.

