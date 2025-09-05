Zollfahndungsamt Hannover

ZOLL-H: - Zoll stellt 19 kg mutmaßliches Amphetamin auf der Autobahn bei Bremen sicher - Drogen im Straßenwert von 285.000 Euro beschlagnahmt, Fahrerin in Untersuchungshaft

Bild-Infos

Download

7 weitere Medieninhalte

Hannover (ots)

Pressemitteilung des Zollfahndungsamtes Hannover

Am 20. August 2025 gelang den Kontrolleinheiten des Zolls ein bedeutender Schlag gegen den Drogenschmuggel: Auf der Autobahn 1 bei Oyten stoppten Zollbeamte des Hauptzollamtes Bremen ein Fahrzeug, das von einer 24-jährigen schwedischen Staatsangehörigen gefahren wurde.

Die Frau beteuerte zunächst, keine Betäubungsmittel mitzuführen. Doch Drogenspürhund Max widersprach dieser Aussage eindrucksvoll: Er schlug am Heck des Autos an. Daraufhin übernahm das Zollfahndungsamt Hannover die weiteren Ermittlungen.

Die anschließende Durchsuchung des Fahrzeugs brachte ein professionell eingerichtetes Schmuggelversteck zum Vorschein. Darin fanden die Fahnder rund 19 Kilogramm mutmaßliches Amphetamin - ein Fund mit einem Straßenverkaufswert von etwa 285.000 Euro.

Die Tatverdächtige wurde noch vor Ort vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Verden erließ das Amtsgericht Achim anschließend Haftbefehl.

"Mit diesem Zugriff haben wir verhindert, dass eine erhebliche Menge gefährlicher Drogen in den illegalen Handel gelangt", betonte Guido Mäke, Sprecher des Zollfahndungsamtes Hannover.

Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Hannover im Auftrag der Staatsanwaltschaft Verden.

Original-Content von: Zollfahndungsamt Hannover, übermittelt durch news aktuell