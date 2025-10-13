Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Öffentlichkeitsfahndung nach zwei Fahrraddieben in Weimar

Weimar (ots)

Eine richterliche Anordnung zur Öffentlichkeitsfahndung liegt vor. Aufgrund eines gemeinsamen Tatentschlusses durchtrennte der eine bisher unbekannte Beschuldigte am 20.06.2025 um 13.43 Uhr mittels eines mitgeführten Bolzenschneiders ein Zahlenschloss der Marke ABUS im Wert von ca. 50,00 EUR, mit dem ein Mountainbike GHOST Kate Essential im Wert von ca. 708,00 EUR an einem Metallgitter in der Böhlaustraße gegen Diebstahls gesichert war. während der Tatausführung sicherte der zweite Tatausführung durch Beobachtung der Umgebung ab. Das Schloss ließen die Täter am Ort zurück. Sodann entfernten sich die beiden bisher unbekannten Beschuldigten mit dem Mountainbike vom Tatort, um es für sich zu verwenden. Zeugen des Diebstahls, welche Hinweise zu den zwei Unbekannten geben können, werden gebeten sich, mit Nennung des Aktenzeichens 159013/2024, telefonisch unter 03643 8820 oder per E-Mail an pi.weimar@polizei.thueringen.de zu melden.

