Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall mit Straßenbahn geht glimpflich aus

Jena (ots)

Montagnachmittag befuhr ein Autofahrer die Straße Am Steinborn und bog in die Karl-Liebknecht-Straße ein. Dabei übersah er die herannahende Straßenbahn. Diese konnte trotz eingeleiteter Notbremsung einen Aufprall nicht mehr verhindern und es kam zur Kollision. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

