LPI-J: Unfall mit Straßenbahn geht glimpflich aus
Jena (ots)
Montagnachmittag befuhr ein Autofahrer die Straße Am Steinborn und bog in die Karl-Liebknecht-Straße ein. Dabei übersah er die herannahende Straßenbahn. Diese konnte trotz eingeleiteter Notbremsung einen Aufprall nicht mehr verhindern und es kam zur Kollision. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt.
