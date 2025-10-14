LPI-J: Unfall mit Straßenbahn geht glimpflich aus

Kaatschen bei Großheringen (ots) - In der Nacht zum Sonntag wurde die Scheibe der Beifahrertür eines Opel Corsa eingeschlagen. Das Fahrzeug war über Nacht in Kaatschen in der Nähe des Saaleradweges geparkt. Nach ersten Erkenntnissen wurde das Auto komplett durchwühlt, aber nichts gestohlen. Die Polizei ermittelt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Apolda. (Tel.: 03644/541-0). Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

