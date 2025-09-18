Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - 32-Jähriger nach Polizeimaßnahmen erneut straffällig

Mainz (ots)

Ein 32-jähriger, stark alkoholisierter Mann wurde am gestrigen Abend nach einer Identitätsfeststellung auf der Polizeiinspektion Mainz 1 entlassen, nachdem er zuvor wegen Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch und Diebstählen bereits aufgefallen war und beging kurz darauf erneut mehrere Straftaten.

Kurz nach seiner Entlassung forderte der 32-Jährige eine 24-jährige Passantin auf, ihm ihr Essen zu überlassen. Als diese sich weigerte, versuchte er, ihr gewaltsam die Tasche und das Handgelenk zu entreißen. Die Passantin konnte sich jedoch erfolgreich zur Wehr setzen, den Angreifer wegstoßen und so einen Sturz des Mannes verursachen. Dieser flüchtete daraufhin. Zudem befand sich in der Tasche Strickwolle und keine Nahrungsmittel.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung wurde der Mann in der Nähe durch eine Streife erkannt als er gerade erneut auffällig wurde. Er versuchte, einer weiteren Passantin die Handtasche zu stehlen, was ihm jedoch aufgrund seiner starken Alkoholisierung misslang.

Die Polizeikräfte nahmen den 32-Jährigen umgehend fest und brachten ihn in Gewahrsam. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutentnahme sowie seine vorläufige Festnahme an. Über eine mögliche Vorführung vor Gericht wird am heutigen Tag entschieden.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts auf versuchten Raub und versuchten Diebstahl dauern an.

