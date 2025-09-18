Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Auseinandersetzung in Mainz-Gonsenheim - Autofahrer schlägt auf Radfahrer ein

Mainz (ots)

Ein 41-jähriger Mainzer muss sich wegen mehrerer Vergehen verantworten, nachdem er am gestrigen Mittwoch einen Radfahrer in Mainz-Gonsenheim bedrängte und tätlich angriff.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr gegen 16 Uhr ein 40-jähriger Mann mit seinem Fahrrad, an dem ein Kinderanhänger mit seinem vierjährigen Sohn befestigt war, die Mainzer Straße. Er wurde von einem Auto bedrängt, dessen Fahrer augenscheinlich aufgrund der Fahrbahnbreite nicht überholen konnte und sehr dicht auffuhr. Der Radfahrer vernahm zudem einen aufheulenden Motor.

Die Situation eskalierte: Der Autofahrer versuchte mehrfach zu überholen, wobei der Radfahrer sich nach eigener Aussage erheblich bedrängt fühlte. In der Mainzer Straße kam es dann zu einer verbalen Auseinandersetzung. Im Verlauf dieser schlug der Autofahrer auf den Helm und den Körper des Radfahrers ein, bevor er über den Gehweg seine Fahrt fortsetzte. Der Radfahrer fertigte Fotos des PKW und des Fahrers.

Zeugen beobachteten den Vorfall. Die Polizei konnte den Autofahrer später ermitteln. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen dauern an. Dem 41-Jährigen drohen nun Anzeigen wegen Nötigung, Körperverletzung und Verkehrsverstößen.

