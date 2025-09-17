Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Räuberischer Diebstahl in der Bahnhofstraße

Mainz-Altstadt (ots)

Am Dienstag, gegen 15:15 Uhr kam es in der Bahnhofstraße zu einem räuberischen Diebstahl in unmittelbarer Nähe eines dortigen Supermarktes. Zwei Tatverdächtige im Alter von 38 und 43 Jahren wurden dabei beobachtet, wie sie gemeinschaftlich vorgingen.

Nach bisherigen Erkenntnissen entnahm der 38-jährige Beschuldigte ein Paar Badeschuhe im Wert von ca. 10 Euro aus einer außerhalb des Geschäfts aufgestellten Warenauslage und entfernte sich fußläufig in Richtung Münsterplatz. Der Vorfall wurde durch einen bislang unbekannten Zeugen beobachtet, der die Information an einen Mitarbeiter des Supermarktes weitergab.

Der Mitarbeiter verließ daraufhin das Geschäft, um den mutmaßlichen Dieb zur Rede zu stellen und die entwendete Ware zurückzufordern. Noch bevor dies möglich war, stellte sich der 43-jährige Begleiter zwischen den Geschädigten und Beschuldigten. Er äußerte sinngemäß, dass der Diebstahl hingenommen werden solle und der Beschuldigte mit der Ware gehen dürfe.

In der Folge kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung: Der 43-jährige Begleiter stieß den Mitarbeiter und es entwickelte sich ein Gerangel, in dessen Verlauf beide Beteiligten zu Boden stürzten. Der 43-Jährige versuchte zudem mehrfach, dem Mitarbeiter mit der Faust ins Gesicht zu schlagen. Der Mitarbeiter blieb unverletzt; der 43-Jährige zog sich leichte Schürfwunden am rechten Handrücken zu.

Der Vorfall ereignete sich wenige Meter vom Supermarkt entfernt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls aufgenommen.

