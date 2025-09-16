Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Antisemitische und rassistische Äußerungen

Mainz (ots)

Am Freitagnachmittag, 12.09.2025, 13:00, kam es in der Mainzer Innenstadt zu einem Vorfall, bei dem eine männliche Person mehrere Passanten verbal angriff. Der Vorfall begann am Gutenbergplatz, wo der Beschuldigte einen älteren Mann (69 Jahre) und dessen Enkel (3 J.) mit antisemitischen Äußerungen anschrie.

Der Mann setzte seinen Weg anschließend fort und rief beim Vorbeigehen an einer Eisdiele den dortigen Gästen rassistische Äußerungen zu. Nach weiteren verbalen Ausbrüchen konnte der Beschuldigte an einer Bushaltestelle in der Schillerstraße von einer Polizeistreife kontrolliert werden.

In der Kontrolle wies der Beschuldigte (64 J.) die Anschuldigungen von sich und schrie die Beamten an. Aufgrund seines Verhaltens und der fehlenden Möglichkeit, ihn zu beruhigen, wurde er zur Klärung des Sachverhalts auf eine Dienststelle gebracht. Er wirkte augenscheinlich alkoholisiert und gab an, eine Flasche Wein getrunken zu haben. Ein Bereitschaftsrichter ordnete letztendlich die Ingewahrsamnahme des Beschuldigten. Er verblieb bis 20:00 Uhr im Gewahrsam einer Dienststelle.

Die Personalien der Zeugen, welche am Gutenbergplatz betroffen waren, konnten nachträglich aufgenommen werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell