Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Trickdiebstahl - Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro entwendet

Mainz (ots)

Unbekannte Täterinnen haben am Montag, 15. September bei einem Trickdiebstahl in Mainz-Gonsenheim Schmuck und Wertgegenstände im Wert von mehreren Hundert Euro erbeutet.

Ein 85-Jähriger hatte über eine Zeitungsanzeige, in der der Ankauf von Puppen beworben wurde, Kontakt zu einer Frau aufgenommen. Er vereinbarte mit ihr einen Termin in seiner Wohnung. Die Frau erschien am gestrigen Tag zusammen mit ihrer mutmaßlich 12- bis 14-jährigen Tochter bei dem Mann.

Die Frau zeigte jedoch kein Interesse an der angebotenen Puppe, sondern fragte stattdessen nach Schmuck und Münzen. Als der Geschädigte ihr im Schlafzimmer Schmuck seiner Frau und Manschettenknöpfe zeigte, blieb die Tochter währenddessen unbeaufsichtigt im Wohnzimmer.

Nachdem die beiden Personen die Wohnung verlassen hatten, stellte der Geschädigte den Diebstahl fest. Aus einem Schrank im Wohnzimmer wurden zwei Krawattennadeln und ein Paar Manschettenknöpfe im Gesamtwert von mehreren hundert Euro entwendet.

Die Täterin wird wie folgt beschrieben:

Alter: 30 bis 40 Jahre

Größe: ca. 165 cm

Haare: dunkelblond bis hellbraun

Haut: eher dunkler Teint

Statur: normale, nicht schlanke, aber auch nicht dicke Statur

Ihre Begleiterin, die Tochter, wird auf 12 bis 14 Jahre geschätzt.

Die Polizei warnt vor solchen Betrugsmaschen, die in Zusammenhang mit dem, per Zeitungsanzeige beworbenen, angeblichem Ankauf von Teppichen, Schmuck oder auch Antiquitäten stehen. Die Polizei rät, Fremden niemals Zugang zu privaten Räumen oder Wertgegenständen zu gewähren. Seien Sie misstrauisch, wenn sich Besucher plötzlich für andere Dinge als ursprünglich vereinbart interessieren. Melden Sie verdächtige Situationen sofort der Polizei unter der Notrufnummer 110.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell