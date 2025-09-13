PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach zwei vermissten 10-jährigen Kindern

Mainz (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung von Freitag, 12. September 2025, 22:59 Uhr. Die als vermisst gemeldeten 10-jährigen Kinder, Lukas H. und Kathy K., konnten wohlbehalten in Mainz angetroffen werden. Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das veröffentlichte Bild der vermissten Person zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Polizeiführung vom Dienst
Führungszentrale
Telefon: 06131 / 2162101 (außerhalb Bürozeiten)
Pressestelle des PP Mainz ist zu Bürozeiten unter 06131 - 65 30022
erreichbar.
E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

