POL-PPMZ: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach zwei vermissten 10-jährigen Kindern
Mainz (ots)
Nachtrag zur Pressemeldung von Freitag, 12. September 2025, 22:59 Uhr. Die als vermisst gemeldeten 10-jährigen Kinder, Lukas H. und Kathy K., konnten wohlbehalten in Mainz angetroffen werden. Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das veröffentlichte Bild der vermissten Person zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.
