POL-PPMZ: Mainz - Polizei warnt: Welle von Callcenter-Betrug rollt über Mainz Zahlreiche versuchte Betrugsdelikte am gestrigen Tag gemeldet

Die Polizei Mainz verzeichnet eine Zunahme von versuchten Callcenter-Betrugsdelikten. Allein am gestrigen Tag gingen zahlreiche Meldungen über Anrufe mit betrügerischer Absicht ein. Die Täter nutzen dabei unterschiedliche, aber stets psychologisch ausgeklügelte Maschen, um ihre Opfer zu verunsichern und zur Herausgabe von Geld oder persönlichen Daten zu bewegen.

Die Kriminellen treten in verschiedenen Rollen auf. Zu den am häufigsten gemeldeten Betrugsversuchen gehören:

Falsche Polizeibeamte: Die Anrufer geben sich als Polizisten aus und behaupten, dass Einbrecher in der Nachbarschaft gefasst worden seien und eine Liste mit Wertgegenständen der Angerufenen bei sich hätten. Um das Vermögen zu "sichern", fordern sie die Opfer auf, Bargeld oder Schmuck an einen vermeintlichen Beamten zu übergeben, der dies in "sichere Verwahrung" nehmen würde.

Gewinnversprechen: Hierbei wird den Opfern ein hoher Geld- oder Sachgewinn vorgegaukelt. Um diesen zu erhalten, sollen sie eine "Bearbeitungsgebühr" oder "Notarkosten" im Voraus zahlen. In Wirklichkeit handelt es sich um eine Falle, die darauf abzielt, an das Geld und die Kontodaten der Angerufenen zu gelangen.

Bereits vorgestern kam es zu einer vollendeten Tat, bei welcher ein Geschädigter mehrere hundert Euro an die Täter übergab.

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass diese Betrugsversuche oft sehr professionell und glaubhaft wirken. Die Täter bauen gezielt psychologischen Druck auf, um die Opfer zu überrumpeln. Sie verwenden oft gefälschte Telefonnummern, die auf dem Display wie eine offizielle Rufnummer der Polizei oder einer anderen Behörde aussehen.

