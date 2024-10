Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Parkplatzunfall mit erheblichem Sachschaden

Eisfeld (ots)

Am Freitag, dem 04.10.2024 gegen 10:00 Uhr ereignete sich ein Unfall auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Cobuger Straße. Ein Kraftfahrzeugführer, der den Parkplatz befuhr, musste so stark husten, dass seine Aufmerksamkeit beeinträchtigt war. Dabei fuhr er in die Fahrerseite eines geparkten, hochwertigen Kraftfahrzeuges der Oberklasse. Der Frontschaden des Unfallfahrers wurde auf wenige tausend Euro geschätzt. Der Schaden am geparkten Fahrzeug lag mit geschätzten 20 000 Euro um einiges höher.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell