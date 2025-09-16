Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Korrektur der vorangegangenen Pressemittelung

Mainz (ots)

Wir bitten um Kenntnisnahme, dass wir das Wort "besorgniserregend" aus der vorherigen Pressemitteilung zur Welle der Callcenter-Betrugsanrufe gestrichen haben. Nach fachlicher Einschätzung handelt es sich um ein auf- und abschwellendes Phänomen, welches am gestrigen Tag einen Anstieg zu verzeichnen hatte. Dieser war in einem normalen Ausmaß festzustellen. Es wurden ca. 10-15 Versuche von Betrugsdelikten gemeldet.

