Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Unfall in der Lennebergstraße: 69-Jähriger stößt mit geparkten Fahrzeugen zusammen

Mainz-Gonsenheim (ots)

Am Dienstag, gegen 15:15 Uhr ereignete sich in der Lennebergstraße in Mainz-Gonsenheim ein Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Ein 69-jähriger Fahrer befuhr die Lennebergstraße aus Richtung Breite Straße kommend in Fahrtrichtung Ortsausgang.

Zwei Fahrzeuge waren ordnungsgemäß in Längsaufstellung auf der rechten Straßenseite abgestellt. Aufgrund des Abstands zu einem entgegenkommenden Fahrzeug erschrak der 69-Jährige und lenkte sein Fahrzeug abrupt nach rechts. Dabei berührte er zunächst mit der rechten vorderen Fahrzeugseite das linke Heck des ersten geparkten Fahrzeugs, wodurch dieses Fahrzeug frontal auf das dahinter abgestellte Fahrzeug aufgeschoben wurde.

Bei dem ersten geparkten Fahrzeug brach die Hinterachse, am Fahrzeug des Unfallverursachers wurde die Vorderachse beschädigt. Beide Fahrzeuge waren infolge des Aufpralls nicht mehr fahrbereit.

Die Beifahrerin des 69-Jährigen wurde vor Ort durch den Rettungsdienst betreut, gab jedoch an, keine Verletzungen erlitten zu haben. Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu, die jedoch keiner weiteren medizinischen Behandlung bedurften.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

