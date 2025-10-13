PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Autofenster eingeschlagen

Kaatschen bei Großheringen (ots)

In der Nacht zum Sonntag wurde die Scheibe der Beifahrertür eines Opel Corsa eingeschlagen. Das Fahrzeug war über Nacht in Kaatschen in der Nähe des Saaleradweges geparkt. Nach ersten Erkenntnissen wurde das Auto komplett durchwühlt, aber nichts gestohlen. Die Polizei ermittelt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Apolda. (Tel.: 03644/541-0).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

