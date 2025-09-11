PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bonn

POL-BN: Meckenheim-Merl: Unbekannte versuchten Haustüre aufzuhebeln

Meckenheim (ots)

Bislang Unbekannte haben am Mittwochabend (10.09.2025) versucht, in ein Einfamilienhaus an der Merler Bahn in Merl einzubrechen.

Gegen 21:30 Uhr wurden die Bewohner des Einfamilienhauses auf verdächtige Geräusche an der Haustüre aufmerksam. Als sie sich der Türe daraufhin näherten, ließen die Unbekannten von ihr ab und liefen davon. Nach Zeugenangaben könnte es sich um mindestens zwei Personen gehandelt haben, die jedoch nicht beobachtet werden konnten. An der Haustüre stellten Polizeibeamte bei der Tatortaufnahme dann frische Hebelspuren fest.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-22
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

