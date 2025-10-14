LPI-J: Fahrspurwechsel führt zu Unfall
Jena (ots)
Im Straßenverkehr können kleinste Unachtsamkeiten zu Unfällen führen, so auch am Montagnachmittag in der Fischergasse in Jena. Dort wollte der Fahrer eines VWs auf die rechte Fahrspur wechseln. Dabei übersah er den Fahrer eines Mercedes und touchierte das Fahrzeug leicht. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt.
