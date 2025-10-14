PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auto gegen Mauer geprallt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hermsdorf: Ein Autofahrer meldete, dass er Montagmorgen gegen 06:45 Uhr gegen eine Mauer in Hermsdorf geprallt ist. Da er nach eigener Aussage etwas geschockt war, fuhr er zunächst nach Hause und verständigte von dort aus die Polizei. Sowohl am Fahrzeug als auch der Mauer entstand Sachschaden. Der Fahrer wurde nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

