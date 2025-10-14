PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Tiefstehende Sonne sorgt für Verkehrsunfall

Weimar (ots)

Bad Berka: Ein Autofahrer hatte eine Panne in der Adolf-Brütt-Straße in Bad Berka und stand deswegen am Fahrbahnrand. Eine andere Fahrzeugführerin wollte an dem Pannenfahrzeug vorbeifahren, durch die blendende und tiefstehende Sonne schätzte sie den Abstand falsch ein und touchierte das andere Auto. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, beide Fahrzeuge waren jedoch nicht mehr fahrbereit.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

