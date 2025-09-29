POL-HAM: Einbruch in Tierarztpraxis
Hamm-Uentrop (ots)
Eine Tierarztpraxis an der Marker Dorstraße war in der Zeit von Freitag, 26. Septem-ber, 17.30 Uhr und Sonntag, 28. September, 8.10 Uhr das Ziel von einem Einbrecher.
Durch Aufhebeln der Eingangstür verschaffte sich der unbekannte Tatverdächtige Zutritt. Er durchwühlte sämtliche Schränke in den Büro- und Behandlungsräumen und entwendete dabei Gutscheine.
Hinweise zum Einbruch nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)
