Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Tierarztpraxis

Hamm-Uentrop (ots)

Eine Tierarztpraxis an der Marker Dorstraße war in der Zeit von Freitag, 26. Septem-ber, 17.30 Uhr und Sonntag, 28. September, 8.10 Uhr das Ziel von einem Einbrecher.

Durch Aufhebeln der Eingangstür verschaffte sich der unbekannte Tatverdächtige Zutritt. Er durchwühlte sämtliche Schränke in den Büro- und Behandlungsräumen und entwendete dabei Gutscheine.

Hinweise zum Einbruch nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell