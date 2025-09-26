Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Alleinunfall auf der Johannes-Rau-Straße

Hamm-Herringen (ots)

Drei Verletzte sind die Bilanz von einem Alleinunfall auf der Johannes-Rau-Straße, am Donnerstag, 26. August, gegen 22.15 Uhr.

Ein 20-jähriger Opel-Fahrer befuhr die Johannes-Rau-Straße in nordöstlicher Fahrtrichtung. Am Ende einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte links mit einem Baum. Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu, seine 17- und 19-jährigen Beifahrer erlitten schwere Verletzungen. Mehrere Rettungswagen brachten sie in umliegende Krankenhäuser.

Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von rund 4.500 Euro. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell