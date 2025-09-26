PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Alleinunfall auf der Johannes-Rau-Straße

Hamm-Herringen (ots)

Drei Verletzte sind die Bilanz von einem Alleinunfall auf der Johannes-Rau-Straße, am Donnerstag, 26. August, gegen 22.15 Uhr.

Ein 20-jähriger Opel-Fahrer befuhr die Johannes-Rau-Straße in nordöstlicher Fahrtrichtung. Am Ende einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte links mit einem Baum. Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu, seine 17- und 19-jährigen Beifahrer erlitten schwere Verletzungen. Mehrere Rettungswagen brachten sie in umliegende Krankenhäuser.

Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von rund 4.500 Euro. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 26.09.2025 – 10:34

    POL-HAM: Jugendliche Fußgängerin leicht verletzt

    Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Eichstedtstraße am Donnerstag, 25. September, zog sich eine jugendliche Fußgängerin leichte Verletzungen zu. Ein 48-jähriger Rollerfahrer befuhr gegen 13.20 Uhr die Eichstedtstraße in westlicher Richtung. Die 12-jährige Fußgängerin überquerte die rote Ampel in südliche Richtung, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Ein Rettungswagen brachte sie zur ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 10:33

    POL-HAM: Drei Personen bei Verkehrsunfall verletzt

    Hamm-Pelkum (ots) - Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Alte Landwehrstraße/ Kerstheider Straße verletzten sich am Donnerstag, 25. September, drei Personen, zwei davon schwer. Eine 28-jährige Opel-Fahrerin befuhr gegen 12.35 Uhr die Alte Landwehrstraße in östlicher Richtung Osten. Zeitgleich befuhr eine 57-jährige VW-Fahrerin die Kerstheider Straße in südlicher Richtung. Im Kreuzungsbereich kam es dann ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 10:33

    POL-HAM: Wohnungseinbruch am Viktoriaplatz

    Hamm-Mitte (ots) - Mehrere bislang unbekannte Täterinnen entwendeten am Donnerstag, 25. September, in der Zeit zwischen 11 und 12.30 Uhr Schmuck aus einer Wohnung am Viktoriaplatz. Sie durchwühlten mehrere Schränke und Schubladen. Eine Zeugin konnte drei Frauen beschreiben, die sich im Hausflur aufhielten. Sie waren zwischen 20 und 25 Jahre alt, zirka 1,50 bis 1,60 Meter groß und trugen ein Kopftuch. Eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren