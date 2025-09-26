PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Wohnungseinbruch am Viktoriaplatz

Hamm-Mitte (ots)

Mehrere bislang unbekannte Täterinnen entwendeten am Donnerstag, 25. September, in der Zeit zwischen 11 und 12.30 Uhr Schmuck aus einer Wohnung am Viktoriaplatz. Sie durchwühlten mehrere Schränke und Schubladen. Eine Zeugin konnte drei Frauen beschreiben, die sich im Hausflur aufhielten. Sie waren zwischen 20 und 25 Jahre alt, zirka 1,50 bis 1,60 Meter groß und trugen ein Kopftuch. Eine Tatverdächtige hatte eine kräftigere Statur, die beiden anderen waren schlank. Eine der Frauen trug ein Nasenpiercing.

Hinweise zu den Tatverdächtigen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 26.09.2025 – 02:46

    POL-HAM: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt - weißer SUV gesucht

    Hamm-Westen (ots) - Ein 61-jähriger Fahrradfahrer wurde am Donnerstag gegen 19.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Unionstraße unweit des Westausgangs des Hauptbahnhofs schwer verletzt. In dem Zusammenhang sucht die Polizei nach einem weißen SUV. Der Fahrradfahrer verließ zur Unfallzeit das Gelände einer Liegenschaft der Deutschen Bahn und beabsichtigte auf ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 14:56

    POL-HAM: Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden an der Wilhelm-Lange-Straße

    Hamm-Pelkum (ots) - Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am 24. September zwischen 7.00 und 9.30 Uhr den, an der Wilhelm-Lange-Straße geparkten Renault eines 42-jährigen Böneners und verursachte Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro. Im Anschluss entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Das Fahrzeug des 42-Jährigen stand in diesem Zeitraum am ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 14:52

    POL-HAM: 82-Jährige wird Opfer einer Betrugsmasche

    Hamm-Mitte (ots) - Als sie am 24.September gegen 10.30 Uhr einen Anruf eines vermeintlichen Bank-Mitarbeiters bekam ahnte eine 82 Jahre alte Hammerin noch nichts Böses. Die männliche Stimme am anderen Ende der Leitung berichtete ihr von einer angeblichen offenen Forderung von mehreren Tausend Euro und entlockte der Dame die Geheimzahl ihrer Bankkarte. Noch während des Gespräches erschien ein weiterer Mann und ließ ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren