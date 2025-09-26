Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Wohnungseinbruch am Viktoriaplatz

Hamm-Mitte (ots)

Mehrere bislang unbekannte Täterinnen entwendeten am Donnerstag, 25. September, in der Zeit zwischen 11 und 12.30 Uhr Schmuck aus einer Wohnung am Viktoriaplatz. Sie durchwühlten mehrere Schränke und Schubladen. Eine Zeugin konnte drei Frauen beschreiben, die sich im Hausflur aufhielten. Sie waren zwischen 20 und 25 Jahre alt, zirka 1,50 bis 1,60 Meter groß und trugen ein Kopftuch. Eine Tatverdächtige hatte eine kräftigere Statur, die beiden anderen waren schlank. Eine der Frauen trug ein Nasenpiercing.

Hinweise zu den Tatverdächtigen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell