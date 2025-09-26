Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt - weißer SUV gesucht

Hamm-Westen (ots)

Ein 61-jähriger Fahrradfahrer wurde am Donnerstag gegen 19.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Unionstraße unweit des Westausgangs des Hauptbahnhofs schwer verletzt. In dem Zusammenhang sucht die Polizei nach einem weißen SUV. Der Fahrradfahrer verließ zur Unfallzeit das Gelände einer Liegenschaft der Deutschen Bahn und beabsichtigte auf die Unionstraße einzufahren. Im Einfahrtsbereich kam ihm der besagte weiße SUV entgegen. Um einen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge zu verhindern, wich der 61-Jährige aus und stürzte. Bei Eintreffen der Polizei konnte der Pkw nicht mehr angetroffen werden. Der oder die Fahrerin hatte sich entfernt. Der Fahrradfahrer erlitt schwere Verletzungen und musste unter notärztlicher Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Ein Unfallaufnahmeteam der Polizei aus dem Hochsauerlandkreis wurde zur Unterstützung angefordert. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ag)

