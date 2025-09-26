Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Drei Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Hamm-Pelkum (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Alte Landwehrstraße/ Kerstheider Straße verletzten sich am Donnerstag, 25. September, drei Personen, zwei davon schwer.

Eine 28-jährige Opel-Fahrerin befuhr gegen 12.35 Uhr die Alte Landwehrstraße in östlicher Richtung Osten. Zeitgleich befuhr eine 57-jährige VW-Fahrerin die Kerstheider Straße in südlicher Richtung. Im Kreuzungsbereich kam es dann zur Kollision, bei der sich die beiden Fahrerinnen schwer verletzten und eine 27-jährige Beifahrerin des VW leicht verletzten. Mehrere Rettungswagen brachten die Unfallbeteiligten in örtliche Krankenhäuser.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Kreuzung und leitete den Verkehr ab. Der Sachschaden wird auf rund 9.000 Euro geschätzt. (bf)

