PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Jugendliche Fußgängerin leicht verletzt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Eichstedtstraße am Donnerstag, 25. September, zog sich eine jugendliche Fußgängerin leichte Verletzungen zu.

Ein 48-jähriger Rollerfahrer befuhr gegen 13.20 Uhr die Eichstedtstraße in westlicher Richtung. Die 12-jährige Fußgängerin überquerte die rote Ampel in südliche Richtung, wodurch es zum Zusammenstoß kam.

Ein Rettungswagen brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 26.09.2025 – 10:33

    POL-HAM: Drei Personen bei Verkehrsunfall verletzt

    Hamm-Pelkum (ots) - Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Alte Landwehrstraße/ Kerstheider Straße verletzten sich am Donnerstag, 25. September, drei Personen, zwei davon schwer. Eine 28-jährige Opel-Fahrerin befuhr gegen 12.35 Uhr die Alte Landwehrstraße in östlicher Richtung Osten. Zeitgleich befuhr eine 57-jährige VW-Fahrerin die Kerstheider Straße in südlicher Richtung. Im Kreuzungsbereich kam es dann ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 10:33

    POL-HAM: Wohnungseinbruch am Viktoriaplatz

    Hamm-Mitte (ots) - Mehrere bislang unbekannte Täterinnen entwendeten am Donnerstag, 25. September, in der Zeit zwischen 11 und 12.30 Uhr Schmuck aus einer Wohnung am Viktoriaplatz. Sie durchwühlten mehrere Schränke und Schubladen. Eine Zeugin konnte drei Frauen beschreiben, die sich im Hausflur aufhielten. Sie waren zwischen 20 und 25 Jahre alt, zirka 1,50 bis 1,60 Meter groß und trugen ein Kopftuch. Eine ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 02:46

    POL-HAM: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt - weißer SUV gesucht

    Hamm-Westen (ots) - Ein 61-jähriger Fahrradfahrer wurde am Donnerstag gegen 19.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Unionstraße unweit des Westausgangs des Hauptbahnhofs schwer verletzt. In dem Zusammenhang sucht die Polizei nach einem weißen SUV. Der Fahrradfahrer verließ zur Unfallzeit das Gelände einer Liegenschaft der Deutschen Bahn und beabsichtigte auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren