POL-HAM: Jugendliche Fußgängerin leicht verletzt
Hamm-Bockum-Hövel (ots)
Bei einem Verkehrsunfall auf der Eichstedtstraße am Donnerstag, 25. September, zog sich eine jugendliche Fußgängerin leichte Verletzungen zu.
Ein 48-jähriger Rollerfahrer befuhr gegen 13.20 Uhr die Eichstedtstraße in westlicher Richtung. Die 12-jährige Fußgängerin überquerte die rote Ampel in südliche Richtung, wodurch es zum Zusammenstoß kam.
Ein Rettungswagen brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. (bf)
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell