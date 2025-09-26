Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Jugendliche Fußgängerin leicht verletzt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Eichstedtstraße am Donnerstag, 25. September, zog sich eine jugendliche Fußgängerin leichte Verletzungen zu.

Ein 48-jähriger Rollerfahrer befuhr gegen 13.20 Uhr die Eichstedtstraße in westlicher Richtung. Die 12-jährige Fußgängerin überquerte die rote Ampel in südliche Richtung, wodurch es zum Zusammenstoß kam.

Ein Rettungswagen brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell